Julio Preciado sale del hospital en Guadalajara

El pasado 12 de enero, Julio Preciado ingresó al Hospital Country 2000 en la ciudad de Guadalajara para ser operado del trasplante de riñón, que su hija Yuliana le donó.



Julio Preciado, el ex vocalista de Banda el Recodo, dijo que parte de su rehabilitación es la terapia física, por lo cual, ya comenzó a realizarla, además de que su control de esfínteres ya está en la normalidad.



El músico durante una charla resaltó que los médicos han hecho todo de su parte para que se recupere de manera satisfactoria. Ahora toca al cantante seguir las indicaciones, para que los seguidores y los familiares, puedan tenerlo por mucho más tiempo.

Médicos optimistas ante el trasplante de Julio Preciado

“El nuevo riñón está irrigando ya llega la sangre otra vez la cuerpo, ya estoy orinando por mi propio medio, ya no me están poniendo tanto líquido, estamos como dice el doctor, 'en la parte médica no podemos hacer más ya”, dijo Julio Preciado.

Blanca Preciado, hermana del cantante de regional mexicano, habló sobre el estado de Julio, pero pidió que se informara para “desmentir cosas raras en las redes sociales”.

“Gracias por preocuparse por su salud, afortunadamente va muy bien… alabado sea el Señor. Gracias por sus oraciones, las próximas 72 horas son cruciales e importantísimas. Esperamos tener a Julio Preciado por un largo rato. No tengo palabras para agradecerle su preocupación y vamos a pedir que sigan orando por él. Pronto los vamos a ver en los escenarios funcionando como artista”, dijo la hermana.