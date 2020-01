Kimberly Flores revela si le ha sido infiel a Edwin Luna

Una de las parejas más populares del momento sin duda es Kimberly Flores y Edwin Luna, quienes el año pasado dieron mucho de qué hablar por su boda y por una supuesta infidelidad de parte de la ella. Pero en esta ocasión, la pareja por fin reveló algunos de sus secretos incluyendo las dudas sobre infidelidad.

Kimberly Flores y Edwin Luna asistieron al programa "Hoy" donde jugaron "El Manotazo" y respondieron algunas preguntas polémicas como si ella dejaría que siguiera viendo a sus ex. "Sí, de hecho las tiene, con la mamá de Dasha, tiene que, mujer segura vale por dos", mencionó Kimberly.

Durante el juego se les cuestionó sobre si alguna vez fueron infieles. "No, no he sido infiel", respondió Kimberly y viendo a Edwin a los ojos le reiteró que no ha sido infiel. Mientras que Edwin también negó haber sido infiel. "No mi amor no, anteriormente pero hace mucho", destacó.

Pero eso no fue todo, pues Edwin Luna también reveló que no se lleva mal con su suegra. "No me cae mal (…) No tengo mucho el gusto de convivir con ella pero no fingiría nada, más si iría a saludarla y platicar con ella ¿por qué no? Yo siempre he dicho que lo principal es respetar a mi mujer y si ella dice 'vamos a saludar a mi mamá', vamos", afirmó el cantante.

Además confesó que se lleva muy bien con el padre de Damián, hijo de Kimberly. "Los dos tenemos familia y no impedimos que los vean. De hecho hace poco nos pasó algo bien chistoso, Damiancito estaba hablando con su papá y de pronto nos pusimos a platicar él (ex pareja de Kimberly) y yo", reveló Edwin.

