Con cuchillo en mano, Daniel Riolobos ataca a vehículo de vecina y la amenaza de muerte

El cantante mexicano Daniel Riolobos, quien ofreció ayer un recital romántico para presentar su nuevo disco "Dinastía" con temas inéditos de Armando Manzanero, dijo que si buscara fama, cantaría reggaetón y no música romántica. "Quiero darle a conocer a los 'millennials' que hay un nicho románico que no debemos dejar morir y eso es muy importante. Foto: Gustavo Durán |#Notimex| #DanielRiolobos #ArmandoManzanero #CDMX