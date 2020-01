Will Smith se hizo pasar por conductor de Lyft y sorprendió a pasajeros

Will Smith intentó algo totalmente nuevo a sus 51 años. El actor salió a las calles de Miami, Florida, y pretendió ser un conductor de la compañía de transporte Lyft como parte de las promociones de su última cinta, Bad boys for life.

El pasado viernes, la celebridad publicó un video en su cuenta en YouTube donde se lo ve sorprender gratamente a los afortunados cuando pasa por ellos. A estos solo se les dijo que experimentarían una nueva tecnología sin saber que incluía a una megaestrella; informó People.

“Soy tu conductor de Lyft. No tengo todo el día para esperar, entra", gritó Smith a uno de los pasajeros mientras toca la bocina de un Porsche Taycan modelo 2020. El artista hablaba dentro de su personaje en la película, Mike Lowrey.

Durante el viaje, el actor pidió a sus "clientes" que fingieran ser su compañero en la cinta y puso a prueba sus destrezas para luchar contra el crimen.

También pidió a uno de los cuatro pasajeros que hiciera una videollamada con su novia luego de que este le contara que ella mira todas las semanas la película original de 1995, reseñó ET Canada.

Y’all @BadBoys ready!? Watch the OG Bad Boy himself Will Smith take a few lucky #Lyft riders on a joyride through the mean streets of Miami: https://t.co/SdNLxib9Bu

Missed your ride? Catch him in his new blockbuster #BadBoysForLife — in theatres now! 🚗💥🎬 pic.twitter.com/RxubKBN7dK

— Lyft (@lyft) January 17, 2020