"¡Qué vivan las novias!": Así reaccionó Yolanda Andrade al compromiso de Monserrat Oliver

View this post on Instagram

‪Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír este año que termina y olvídate de lo demás. Ojalá esas sonrisas se multipliquen en el 2020. ♥️🎉 #MontseYJoe #PúblicoConocedor #Adios2019 #EmpiezaASentir2020 #TodosSomosUnicable ‬