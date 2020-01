Ninel Conde luce radical cambio en su rostro ¡La comparan con Lyn May!

Ninel Conde es una de las famosas más populares en redes sociales por publicar atrevidas fotografías en traje de baño y atuendos entallados con los que presume sus atributos físicos. Pero en esta ocasión, la actriz y cantante de 43 años de edad sorprendió al publicar un video en el que luce irreconocible y hasta la compararon con Lyn May.

La intérprete de "Bombón asesino" dejó a todos impactados al mostrar su rostro, pues de acuerdo con diversos usuarios de redes sociales, Ninel ha abusado de las cirugías estéticas que han modificado sus facciones.

"Amigos de Suelta la sopa, los invito a que no se pierdan la próxima semana, voy a estar con ustedes todos los días. Así que Suelta la sopa, el bombón asesino llega con ustedes", dijo Ninel Conde durante el video.

¿ Qué se hizo ahora #NinelConde ? La veo muy rara 🤔🤔 pic.twitter.com/evLqofQQcq — marco meza (@marcomeza) January 25, 2020

"Lyn May rejuvenecido …. Haaaaaaa no es Ninel Conde con mucho botox la inseguridad personal está cabro… en esta vieja". "¿Le encogieron lo ojos y le crecieron los labios?". "La operó el mismo cirujano que a todas con el molde de Lyn May". "Esa mujer eraaaaa muy guapa, ya se está pareciendo a Lyn May", fueron algunos de los comentarios que recibió Ninel Conde tras la publicación del video.

