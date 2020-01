Carmen Villalobos resalta la fuerza de la mujer

Carmen Villalobos es una mujer llena de contrastes, la vemos actuar con personajes fuertes y de mucha acción, pero en persona suele reír mucho y compartir su buen humor en cada respuesta.

La actriz colombiana charló con Publimetro sobre la saga de Sin senos sí hay paraíso y en especial del personaje de Catalina Santana.

“Tras 20 años de estar desaparecida, Catalina Santana (Carmen Villalobos), la hija mayor de Hilda Santana (Catherine Siachoque), regresa a la historia en su segunda temporada donde se develará el motivo de su retorno tras su desaparición. Podría describir en cinco expresiones los nuevos capítulos: empoderamiento femenino, renacimiento, amor, acción y adrenalina”, explicó Carmen Villalobos.

La actriz puntualizó que esta nueva temporada le permite mostrar la evolución de Catalina y cómo la mujer puede salir adelante, a pesar de tener un pasado turbio.

“La historia da un giro muy grande, porque en la adolescencia era inmadura para lo que tuvo que vivir; ahora da un giro de 180 grados, ese fue el mayor reto. De las cosas que conserva es ese ángel y nobleza que la caracterizó, por eso le pasaron tantas cosas. Ha sido una serie que ha tenido gran acogida y seguidores, porque desde el principio fue un tema del que nunca se habló, en el que hace diez años se habló de una niña de 15 años que se prostituía porque quería tener unos senos grandes, eso nunca se había mostrado en la televisión, porque eran temas tabúes”.

Al preguntarle sobre las críticas hacia los contenidos violentos o del crimen organizado, opinó: “Soy actriz que hago series para entretener. Algunas reflejan la realidad pero no hay que olvidar que es ficción, en ningún momento promociono el narcotráfico. No hago una serie para educar, yo hago una serie para entretener donde al final de la noche se reúne la familia. Hace poco se acercaron padres de familia para decirme que su hijo de 5 años es súper fan de la serie; es donde me pregunto cómo dejan a un niño de 5 años ver una serie tan fuerte”.

Sin senos sí hay paraíso fue nominada como Mejor programa en idioma extranjero en los premios Emmy (2018).

“Catalina Santana es el personaje más largo que he hecho en mi carrera. También hice tres temporadas de El señor de los cielos, que son las historias que han marcado mi carrera. En este momento ya terminé la saga de Sin senos sí hay paraíso y me gustaría cambiar de género, porque en los últimos años como actriz he interpretado personajes en narcoseries. Si viene otra no tendría ningún problema en hacerla, pero si viene una comedia, un drama o un personaje psicológico muy chévere… voy a asumirlo”.

“La vida es un momentico y soy feliz dedicándome a tantas cosas, así que quedarme quieta… ¡Jamás!”, finalizó la actriz colombiana.

Empoderamiento femenino

Carmen Villalobos adelantó que el personaje de Catalina viene más fuerte y lleno de contrastes.

“Es un personaje renovado con ese empoderamiento de la mujer que cobra cada vez más fuerza. Regresa para luchar contra los que alguna vez, como dice ella, le desgraciaron la vida. Va contra todos los que tienen que ver con el narcotráfico, no sólo en el ámbito sexual, sino en todo. Muestra a una mujer más fuerte, en lo físico y mental; además inquebrantable, que tiene que enfrentarse a muchos señalamientos al ser una mujer que trabaja y tiene que atender su hogar”.

Momentos de Carmen Villalobos

Matrimonio: “He sido muy afortunada porque nunca me ha gustado quedarme quieta. El tema del matrimonio tenía que pasar en mi vida, así que uní mi vida con la bendición de Dios con el hombre que he estado por 11 años. Desde hace seis meses mi esposo (Sebastián Caicedo) decidió dar un alto a su carrera como actor para hacer nuestra marca, que saldrá en poco tiempo. Tengo un hombre maravilloso que va de la mano conmigo, y agrandar la familia aún sigue en veremos [risas]”.

Canal YouTube: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo recibieron la primera placa de 100 mil suscriptores por su canal de YouTube. “La idea de crear el canal nació por la gente, porque había un común denominador de saber de nosotros, por eso está llena de historias personales y profesionales. Ahora ya estamos en 350 mil y seguimos creciendo”.

Cirugías estéticas: “No estoy en contra de las cirugías estéticas y todos tienen derecho a sentirse mejor. Lo que estoy en contra es hacerse una cirugía en cualquier lugar. Siempre hay que buscar la mejor asesoría, porque hoy en día vemos tantos casos irresponsables en los procedimientos estéticos”.

Estreno

29 de enero a partir de las 21:00 horas por Telemundo Internacional.