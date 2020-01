Sebastián Yatra enamorará en conciertos el 26 y 27 de febrero, en el mes del amor

View this post on Instagram

Esta canción siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón 💙 no veo la hora de cantar de nuevo con ustedes y compartirles nuevas canciones :)) regresamos al Auditorio Nacional de México el 26 y 27 de febrero 🇲🇽🔥 y antes de eso vamos a estar en Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador 🇨🇱🇦🇷🇵🇾🇪🇨🙏🏻