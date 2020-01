Sebastián Yatra revela detalles de su nueva canción con Ricky Martin

Con apenas 25 años de edad Sebastián Yatra ya es considerado uno de los cantantes más exitosos de la música latina a nivel mundial, pues desde que comenzó su carrera logró conquistar a millones de personas con su estilo romántico mezclado con ritmos urbanos. Actualmente Sebastián Yatra cuenta con muchos proyectos en puerta como el estreno de la canción que hizo con Ricky Martin. Además realizará dos conciertos en la Ciudad de México.

En entrevista con Publimero, Sebastián Yatra adelantó que el videoclip de la canción ya fue filmado y espera que en los próximos meses se estrene por todas las plataformas digitales.

“Se trata de una balada muy linda. Yo le mandé la canción y le fascinó, grabamos el video en Los Ángeles pero todavía no estamos seguros de la fecha de estreno, lo que sé es que será en un par de meses”, indicó el colombiano, quien también afirmó que próximamente estrenará un nuevo sencillo en solitario.

El colombiano fue nominado al Grammy 2020 en la categoría de Mejor álbum latino por su disco Fantasía, donde compitió con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Luis Fonsi y Maluma. Pero eso no es todo, ya que Yatra también formó parte del doblaje en español de la cinta Klaus, la cual está nominada al Óscar como Mejor película animada.

“Cuando me dieron la noticia de que estaba nominado al Grammy me sentí increíble, agradecido con la vida, con Dios, principalmente con mis amigos los compositores Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con quienes escribí las mayoría de mis canciones (…) Fantasía me ha dejado muy buenas experiencias de las cuales he aprendido demasiado y estoy muy orgulloso de este disco. Estos últimos años han sido muy intensos en mi vida pero me han ayudado a expandir mi talento a otros ámbitos como lo es el doblaje”, mencionó Yatra.

En este sentido el originario de Medellín también destacó que se siente orgulloso de ser parte del movimiento latino que está dominando la industria musical hoy en día. “Es impactante como los latinos estamos influyendo mucho en el ámbito musical a nivel mundial, muchos artistas de diversos países quieren hacer colaboraciones con nosotros y me siento muy orgulloso de ser parte de esto”, afirmó.

Klaus es la primera película animada de Netflix nominada a los Premios Óscar, en la cual Sebastián Yatra prestó su voz para uno de los personajes principales llamado Jasper. Es la segunda vez que el colombiano hace doblaje para cine y la primera en que una película con su participación queda nominada a un premio de esta categoría.

“Mi experiencia con esta cinta fue increíble, el doblaje lo hice en México y yo me sentía como en casa. Ya había hecho doblaje anteriormente pero siempre es una nueva aventura, la cual implica diversos retos, pues hay que saber un poco de actuación y hay que ser muy detallista. Creo que esta película es fantástica no solo por la animación sino por el mensaje que tiene y me parece que realmente se merecía esa nominación al Óscar”, comentó Yatra.

Entre los actores que también prestaron su voz para esta película se encuentran los atores mexicanos Joaquín Cosío y Cecilia Suárez.

Más colaboraciones

Desde que inició su carrera musical Sebastián Yatra es reconocido por sus exitosas colaboraciones a lado de diversos artistas urbanos pero también ha logrado compartir su talento con exponentes de la música regional mexicana como Christian Nodal con quien grabó el tema Esta noche, que ya cuenta con más de siete millones de reproducciones en Spotify. Además realizó su primera participación en el genero Kpop con el tema Magnetic, junto a la agrupación Monsta X.

“Amo colaborar con personas que tengan canciones con mensajes bonitos que cautiven a la gente. Siempre he estado abierto a nuevos géneros musicales y me encanta trabajar con personas que me ayuden a ser mejor”, explicó.

“Siento un gran cariño por México, me siento como en mi segunda casa. Es un país que nunca me canso de visitar, siempre lo extraño”, dijo Sebastián Yatra.

FECHAS DE CONCIERTOS

Sebastián Yatra se presentará el próximo 26 y 27 de febrero en el Auditorio Nacional.

