Yuri niega hacerse cirugías para mantenerse en forma

Este miércoles, la cantante Yuri fue entrevistada por el programa Hoy, en el que aseguró que no se hace cirugías plásticas para mantenerse en forma a sus 56 años de edad.

Yuri celebró su cumpleaños luciendo como una quinceañera La cantante mexicana arribó a sus 56 años luciendo como toda una princesa. Su vestido rosa con detalles en piedras y metales en plateado le hicieron recibir miles de halagos en las redes sociales.

La artista mexicana confesó que en lo que sí cree fielmente es en la aparatología, en cuyos procedimientos confía su imagen, tanto su rostro como su figura. Además, dedica varias horas a ejercitarse.

“Lo que sí hago mucho es aparatología, (es decir) radiofrecuencia, láser y todos esos aparatos que son maravillosos. Ya no es tan común hacerse la cirugía plástica, ahora esos aparatos te hacen una especie de cirugía plástica. Yo me lo hago dos o tres veces por semana”, reveló.

De esta manera, Yuri se evita el riesgo de pasar por el quirófano. Agregó que muchos de esos aparatos los tiene en su casa, pues no cuenta con el tiempo para acudir a un spa o estética. “Yo tengo una facialista, una persona que trata mi cuerpo, me hace bandas calientes”, explicó Yuri.

“… La cara que tienes a los 25 es la que Dios te dio, pero la que tienes a los 50… es la que te has ganado!…” #photoby #rodespinoza pic.twitter.com/d95Bpv2DZb — Yuri (@OficialYuri) January 11, 2020

Yuri sobre las cirugías: “Hay muchas artistas que no quieren envejecer”

El tema le fue consultado a propósito de las críticas en las que se vio envuelta Ninel Conde recientemente, tras subir un video en su cuenta Instagram en el que se ve muy diferente.

La artista fue comparada con Lyn May pues su rostro luce una gran transformación luego de la última intervención a la que fue sometida.

Yuri no quiso hacer comentarios en contra ni a favor de Ninel para evitar confrontaciones. “A mí me duele mucho cuando se burlan de mis compañeras, pero es que también se provoca. No quiero hablar de nadie porque son mis compañeras y después de enojan conmigo”, expresó.

Lo que sí aseguró es que ciertamente se nota que “hay muchas artistas que no quieren envejecer”, lo cual consideró como algo válido.

También le puede interesar: