Christopher Von Uckermann dispuesto a asumir los retos

Christopher Von Uckermann, Horacio García Rojas y Gisselle Kuri están de vuelta para una nueva aventura como caza demonios en Diablero.

“Los demonios caminan entre nosotros, y los ángeles nos abandonaron hace mucho tiempo. En la segunda temporada, la humanidad sigue buscando al salvador”, adelantó la plataforma digital de Netflix, como adelanto a su estreno este 31 de enero.

“Estamos contentos por lo bien que nos recibieron en la temporada uno, con una serie muy diferente a lo que se ha visto antes. Puede decirse que es un género más nuevo en México, como el terror folclórico. Además, tiene mucha ciencia ficción, porque esta segunda parte tiene más locaciones que se armaron específicamente para darle el toque de laboratorio, porque se hacen experimentos en cuanto se capturan estos demonios o energías. Hay una parte científica que está involucrada, así como la iglesia y los diableros”, dijo Christopher Von Uckermann.

El actor mexicano reveló que la serie muestra a otro tipo de héroes.

“Mi personaje tiene una evolución y se vuelve uno más de los diableros. Ahora tiene una nueva misión que va conectada con los seres superiores de luz, en este caso los ángeles. Hay más toques de comedia de situación, la historia está más aterrizada al género y el personaje ya es un héroe entre los diableros. Apostamos por este tipo de series que muestran otra perspectiva de México, no es una serie de terror convencional, es lo lindo de este proyecto”

Diablero, en su primera temporada, llamó la atención del público del extranjero y Christopher compartió cuál podría ser la razón de ese interés en otros país.

“Lo que más llama la atención, más allá del terror, es la mezcla de lo folclórico jugando con el terror. Ver esos héroes mexicanos tan distintos, donde no hay unas líneas de clases sociales marcada en muchos proyectos, que se llegan a hacer en México porque es una realidad que se vive en este país, y eso lo hace más interesante. Ese folclor de los mexicanos, a la vez mezclado con estas bandas como Café Tacvba que hizo parte del soundtrack y los personajes hace que sea llamativa para los extranjeros”.

Christopher Von Uckermann aclara rumores sobre RBD

El actor y músico ha logrado concretar proyectos en cine y televisión, que le han permitido desarrollar su carrera.

“Me gusta experimentar. Me gustaría pasar por todos los géneros y todos los tipos de personajes que me saquen de mi zona de confort y me diviertan. Me ha tocado mucho, en su mayoría, si hacemos matemáticas proyectos de ciencia ficción. Si llegan muchos personajes, que van relacionados con lo que me gusta en la vida real. Como actor me gustaría hacer drama y comedia en estos tiempos, pero la ciencia ficción me fascina, y más leerla”.

Miedo a las cintas de terror

Christopher Von Uckermann confesó que evita ver contenidos de terror en solitario.

“En realidad no soy gran consumidor del terror… a solas. No pongo terror porque no me la paso bien, la cabeza puede llegar a jugar mucho conmigo, pero si voy a festivales de cine de terror o escribir ideas de terror, eso me fascina. Creo que en este tipo de energías, por eso una de las razones de hacer Diablero, fue que tiene el toque de comedia, eso aligera este universo”.

Lo que viene

– La cinta El país de las últimas cosas, de Alejandro Chomsky que se estrenará este año en festivales.

– El 7 de febrero lanzará el EP titulado Sutil universo que está próximo a lanzar el video musical.

– Desarrollará la faceta de escritor y en el tema del veganismo

– Arrancará en 15 de marzo una nueva serie, con un proyecto grande.

– Televisa estrenará el documental El cielo y el infierno de Rebelde, el 22 de febrero

Estreno de Diablero 2

31 de enero estrenarán Diablero 2 por Netflix

