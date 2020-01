Sherlyn habla sobre su ex Gerardo Islas: “Siempre nos hemos visto”

View this post on Instagram

#POLÍTICA | Los que aparecieron juntos en redes sociales son la actriz Sherlyn y su ex esposo Gerardo Islas, en una fotografía que este último subió a sus stories de IG. Los dos se divorciaron en 2015 pero todo parece indicar que mantienen una relación cercana. En la mesa también estaban Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, Mariano Carpo, Daniel Villa Espinosa y Mariana Otero. Lo que es un hecho es que no podemos saber si la fotografía es reciente. ¿Ustedes qué opinan? #Sherlyn #GerardoIslas #AlejandroBasteri #excouples #MarianaOtero #MarianoCarpo