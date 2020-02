Consuelo Duval revela que sufrió depresión durante años por esta razón

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más queridas de México, quien en diversas ocasiones ha revelado los momentos más difíciles de su vida. En esta ocasión la también conductora, de 51 años de edad, confesó que durante años sufrió de depresión.

Durante el programa "Netas Divinas" de Unicable, Consuelo Duval afirmó que durante tres años estuvo inmersa en una fuerte depresión tras su divorcio y la muerte de su papá. "Yo creo que tres años porque se me juntaron todos los episodios: divorcio, muerte de mi papá y cáncer, entonces sí fueron tres años muy fuertes", afirmó la exintegrante del programa "La Hora Pico".

Pero ella no fue la única que confesó lo difícil que es enfrentar una depresión, pues Jacky Bracamontes también mencionó que, tras la muerte de su hijo, tuvo que enfrentar un dolor muy fuerte. "Un mes llorando todos los días, mi depresión duró más, pero ya no lloras todos los días. Pero fácil un año de que estaba blue", dijo la conductora.

Asimismo Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun confesaron que también han sufrido de depresión debido problemas familiares. "Pensamos que depresión es estar encerrado en tu cuarto y que no abres las cortinas, no, puedes estar funcionando y sin embargo estar deprimido y yo sí lo he vivido, sin parar y sin detenerme pero la he vivido", destacó Paola.

Aquí el momento…(min 1:50)

