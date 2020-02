J Balvin y Bad Bunny serían las sorpresas del Super Bowl LIV

El medio tiempo del Super Bowl LIV estará cargado de talento latino, pues Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas de hacer vibrar el Hard Rock Stadium en Miami, donde San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs se disputarán el Vince Lombardi. Pero se dice que la colombiana y La Diva del Bronx no serán las únicas que se suban al escenario esta noche, pues la revista Billboard adelantó que J Balvin y Bad Bunny acompañarán a las cantantes.

De acuerdo con la revista Billboard, el puertorriqueño Bad Bunny interpretará I Like It Like That y Chantaje mientras que el colombiano J Balvin cantará a dueto con Jennife Lopez los temas Mi gente y Qué calor.

Cabe destacar que desde hace unas semanas Shakira y JLo presumieron en redes sociales su preparación para el show de medio tiempo.

