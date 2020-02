Redes sociales arden por presunto playback de Shakira en el Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados por los amantes de la música y el de este año causó muchas expectativas desde que se anunció que estaría a cargo de dos latinas: Shakira y Jennifer López.

Sin embargo, las redes sociales no perdonaron a la colombiana, a quien acusaron de haber hecho playback durante la primera parte del espectáculo.

Ambas son las primeras cantantes de origen latino que protagonizan juntas el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo que más televidentes capta en Estados Unidos.

En su concierto previo al Super Bowl, el sábado, en el Meridian, de Miami, Lady Gaga dijo que "¡Será mejor que no escuche 'playback'!", cuando canten.

Nadie antes había lanzado esa advertencia a los cantantes que protagonizan el espectáculo de medio tiempo como la estadounidense lo hizo con las cantantes latinas.

Lady Gaga fue la encargada de amenizar en el Super Bowl de 2017, con un breve recital con piano, en Houston.

Aquí algunas de las reacciones a la interpretación de Shakira:

https://twitter.com/xvintagexbabe/status/1224138219207327744

Además del presunto playback, los internautas también acusaron que la producción para Shakira fue notablemente menor a la que se le dio a JLo, quien tuvo a su disposición más bailarines.

Sin embargo, las reacciones fueron generalmente buenas para el espectáculo de ambas, resaltando del lado de la colombiana haber cantado en español e incluir acordes de la canción Kashmir de Led Zeppelin.

INCREDIBLE @shakira played the guitar, the drums, mixed in led zeppelin and champeta. SHE DID WHAT SHE HAD TO DO pic.twitter.com/21zawPLVrA

— flor de la canela ✨ (@anniemated22) February 3, 2020