Destrozan a Jaime Camil por llamar la atención en foto de Eiza González con actores de Avengers

View this post on Instagram

We’re back baby! 🙌🏼⚽️ Just another day at the @bancofcaliforniastadium with my 🖤💛 family @lafc3252 #lafc3252 And yes, #cracklitos did his thing 🙌🏼🥰🥳 @carlosv11_ @jamesmaslow @drakebell @lafc @lafcrich #lafc #shouldertoshoulder #blackandgold @lafccuervos @lafc_la_armada @lafc_relentless @lafcluckys @lafccentral @lafcrich @lafckristen @lafcs2s @lafckrew @lafc_empire_boys @lafclions @expooriginals @lafc_ladies @lafc_brewsers @lafcslammersecnl @bnglafc @district9ultras