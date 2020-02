Roger Waters regresa a México con su gira 'This is not a drill'

Roger Waters regresará a México como parte de su gira This is not a drill. El legendario músico de Pink Floyd regresa a tierra azteca después de dos años de sus impactantes presentaciones en 2018.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Ocesa confirmó que el concierto se llevará a cabo en un escenario central 360º el próximo próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Roger Waters regresa a América del Norte en 2020 con una nueva gira y por primera vez en un espectáculo redondo. Desafiante y estimulante, la gira continúa transmitiendo el mensaje de amor de Waters.

La gira incluirá un concierto en la Ciudad de México para el 7 de octubre en el Palacio de Deportes. Los boletos para este concierto estarán disponibles en Venta General a partir del 10 de febrero a través de www.ticketmaster.com.mx y por teléfono al 53-25-9000, así como en la taquilla del recinto.

This Is Not A Drill también se presentará en 31 ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando en Pittsburgh el 8 de julio en la Arena PPG Paints y llegará a lugares que no visitó en la gira de 2017 Us + Them, como Nueva York, Cincinnati, Raleigh, Orlando, Minneapolis, San Francisco, y Salt Lake City.

