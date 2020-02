Rocío García aplaude la fuerza del rol femenino en la pantalla

Rocío García comenzó el año con una gran carga de energía positiva que incluye a sus proyectos de trabajo.

La actriz recién se sumó a la segunda temporada de Diablero, con su personaje de Malena y en la que celebra la evolución de los roles femeninos en la televisión, las plataformas digitales y el cine.

“Es grato ver como en las pantallas se suman varios personajes que le dan un nuevo aire a los contenidos de cualquier formato. Van sumándose personajes femeninos con una visión y un ángulo de fortaleza e independencia, es algo que por supuesto con un mensaje que refuerce a crecer, porque nos ayuda a percibirnos de otra manera”, señaló la actriz que describe su personaje de Manela como una mujer seria de pocas palabras, fuerte y oscura”.

Rocío externo la importancia de los medios de comunicación, no sólo para informar, sino para exhibir lo malo y bueno de los cambios sociales.

“Todos los que nos dedicamos a la comunicación tenemos una gran responsabilidad social. La mujer ya es vista como un personaje de poder, dueñas de sus cuerpos, de tomar sus decisiones, de cómo se arreglan o visten, ese tipo de conceptos que no se dicen tal cual, pero se muestra que no están dispuestas a dejarse llevar por ningún hombre que les diga cómo hacer las cosas”.

Para la también cineasta, las mujeres hoy en día no compiten entre sí.

“Las mujeres muestran su hermandad, no buscan competir con otras mujeres o comparase, porque se nos pinta mucho así… en mi caso, no es así. Veo a mujeres con mucha inspiración, porque todas somos espejos unas de las otras. El empoderamiento es una palabra muy trillada ahorita, pero me encanta que lo esté, usémosla hasta que no la creamos”.

La guionista añadió, “hay redes fuertes de mujeres impenetrables que trabajan juntas. Están empezando a suceder cosas con esta nueva oleada y en el 2020 se está consolidando algo que tiene muchos años gestándose, se nota en la pantalla de aquí y en todo el mundo. Es un fenómeno del cual nos debemos aprovechar para tomarlo como estandarte y unirnos a esa lucha”.

Séptimo arte

Rocío García se ha involucrado más allá de su profesión como actriz.

“El año pasado incursioné como guionista, productora y codirectora de un festival de cortometraje llamado Comedia en corto, y gané Mejor guión, Actriz y Corto de comedia, que es lo que más busco hacer, a raíz de eso se me están invitando para varios proyectos. Seguiré haciendo comedia y aflojando la pluma para darle la voz a personajes con mensajes que yo quiero dar”.