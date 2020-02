Selena Gomez muestra sus fotos más sexys con poca ropa

Selena Gomez sorprendió con una serie de fotografías en las que muestra su lado más sensual como pocas veces, pues la cantante de 27 años de edad publicó en su cuenta de Instagram imágenes en las que luce diversos atuendos y también mostró un detalle que pocos conocen de su físico.

La intérprete de Lose you to love me posó para la revista Dazed & Confused, donde también habló de su nuevo álbum llamado Rare y confesó cuáles eran sus miedos antes de lanzar un nuevo disco después de cuatro años sin hacerlo.

"Que a nadie le gustaría y que mi carrera como cantante habría terminado. Realmente pensé eso. Trabajé muy, muy duro en este álbum. Podría haber salido y fracasado por completo, y luego es como, bueno, ¿a dónde vas desde aquí? Hubiera cuestionado todo porque dudo de mí misma y ahí es donde habría terminado, en una espiral. Así que me alegro de que le vaya bien. Pero hice todo lo posible para hacerlo lo más personal y real posible", explicó Selena Gomez a la revista.

En la entrevista Selena Gomez también señaló que se mantiene muy cercana a sus antecedentes latinos y afirmó que también busca representar a los latinos con su música.

"Siempre hablo mucho sobre mis antecedentes, mis abuelos cruzaron la frontera de forma ilegal y de lo contrario no habría nacido aquí. Aprecio mucho mi apellido. También he reeditado mucha música en español, y eso es algo que sucederá un poco más adelante. Así que hay mucho más que me encantaría hacer porque no lo tomo a la ligera, me siento muy honrada", dijo la cantante a la revista Dazed.

Selena Gomez impactó al usar un atuendo que dejó a la vista un tatuaje en su cadera y presumió unos guantes estilo Mickey Mouse en color rosa.

