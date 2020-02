Jacky Bracamontes revela que cortaron su ropa interior en telenovela

Jacky Bracamontes sorprendió al revelar algunos secretos de su paso por las telenovelas, donde tuvo que realizar diversas escenas con poca ropa a lado de diversos actores. Durante el programa Netas Divinas de Unicable, la actriz de 40 años de edad recordó cuando tuvo que colocarse cinta adhesiva en el busto y cuando le cortaron la pantaleta en plena grabación.

Cabe destacar que Jacky Bracamontes participó en diversas telenovelas como Sortilegio a lado de William Levy, así como Las tontas no van al cielo, Rubí, entre otras donde compartió algunas escenas candentes con diversos actores. Por lo que durante el programa Jacky reveló que uno de los momentos más bochornosos de su carrera fue cuando Carla Estrada

Por lo que recordó el momento en el que Carla Estrada tuvo que cortarle su ropa interior para una escena. "Es culpa de Carla Estrada, estábamos en otra escena, otra de las 200 que hubo en la novela, entonces estaba yo acostada con el hombre a lado (…) Llega Carla y me dice 'es que me estorba tu calzón porque quiero que se vea toda tu pierna así ¿te importa si te corto tu calzón?' y pues Carla me debes un calzón, entonces me lo cortó pero le digo 'no me hagas moverme'", comentó Jacky Bracamontes.

Además explicó que la razón por la que dejó de hacer telenovelas se debe a que son proyectos muy demandantes pero adelantó que próximamente hará una serie.

