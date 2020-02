Salma Hayek lanza tráiler de su próxima película con Javier Bardem y Elle Fanning

View this post on Instagram

A personal dream has come true. I finally got to work with my friend, an extraordinary actor, Javier Bardem and the wonderful Sally Potter, but I also got to discover the immense talent of Elle Fanning in my new movie The Roads Not Taken. Check out the trailer. Un sueño personal se ha hecho realidad. Finalmente pude trabajar con mi amigo, un actor extraordinario, @bardemantarctic y la maravillosa #SallyPotter, pero también descubrí el inmenso talento de @ellefanning en mi nueva película The Roads Not Taken. Mira el trailer.