Amistad entre Billie Eilish y Drake preocupa a sus fans

Los fans de Bilie Eilish mostraron su preocupación por la amistad entre la reciente ganadora del Grammy junto al rapero, Drake de 33 años.

La controversia viene luego de unas declaraciones de Eilish cuando tenía 17 años, donde aseguraba que intercambiaba mensajes de texto con el interprete de "Hotline Bling" y a quien consideraba una gran personal.

Durante una entrevista con Vanity Fair, la cantante explicó sobre Drake: “Él no necesita ser amable, ¿sabes a lo que me refiero?; está en un nivel de su vida en donde no necesita ser amable con nadie, pero lo es”.

Reacciones

Usuarios expresaron su descontento con las palabras de Billie debido a que desconfían de las intenciones de Drake con la cantante que ahora tiene 18 años de edad.

@skaysotomayor: "Como veo que Drake es tendencia os recuerdo que se mensajeaba con Millie Bobby Brown y Billie Eilish cuando eran menores"

@liliare: @Drake queda cancelado, es acaso un pedófilo? Billie Eilish tiene 18 años, es una niña, el wey tiene 33, y no es la primera vez que se le relaciona con una chica mucho menor que él, solo basta recordar a Millie Bobby Brown. #

@Yailinaquarius: "Billie siempre ha dicho cosas tontas e ignorantes. Ella no sabe nada mejor :/ ahora estoy hella preocupada. Porque ella no entiende cómo se mueven este tipo de hombres".

Una de las cosas que más reiteras los fans de la artista es el caso de unas extrañas palabras de Millie Bobby Brown quien en una alfombra roja dijo que Drake era su gran amigo y que le daba consejos sobre "chicos".

La protagonista de Stranger Things dijo: “Lo conocí en Australia, y es increíble, de hecho, el otro día me mandó un mensaje en dónde decía que me extrañaba mucho, y le respondí que yo también. (…) Es una de las mejores personas que he conocido”

Billie defiende su amistad

En una reciente entrevista para Vogue, la cantante de Bad Guys se volvió a referir al tema señalando que Drake tiene gran admiración por su carrera.