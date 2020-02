Diana Lein muestra con orgullo su Rencor tatuado

Una diversidad de miradas del universo femenino llega con la cinta Rencor tatuado, que es dirigida por Julián Hernández y se estrenará este 14 de febrero en la cartelera mexicana.

La violenta e ingobernable Ciudad de México de los años 90 —con la policía cómplice de los delincuentes—, las mujeres violadas buscan venganza a través de Aída (Diana Lein), una misteriosa justiciera que seduce a los abusadores, los narcotiza y los tatúa para que nunca olviden lo que hicieron.

Sus poderosos enemigos preparan una emboscada para descubrir su verdadera identidad. Su única salvación es la emancipación de otra mujer.

Diana Lein charló con Publimetro sobre esta cinta que en su palabras “es necesaria en estos momentos”.

“Es una historia no sólo escrita por una mujer, sino protagonizada por mujeres. Me estoy refiriendo con ello al enfoque que tiene la película, más que sobre las mujeres, Rencor tatuado es, creo yo, lo femenino como tal. Hay una diversidad de miradas de la escritora y del director del universo femenino con todos sus detalles, donde no se escapan los errores de los personajes. Hay una mujer transexual, que es importante en la historia. Gira alrededor de la violencia hacia la mujer, que pensamos que el tema se iba a quedar viejo y resulta que es más vigente que nunca por todo lo que está sucediendo”.

Para la actriz, el cine es un espacio de libre expresión, donde no hay censura y puede hablarse de temas que preocupan de manera estética.

“Ha sido un largo recorrido para poder filmarla y estrenarla. Hemos tratado tanto en levantar este proyecto que estamos felices de que llegue a la gente. Sobre todo por esta saturación de comedias románticas que tiene la cartelera.

"Creo que hay un público -me incluyo-, que también quiere ir al cine a reflexionar, a pensar y a que le revuelvan las entrañas. Sin embargo, la película tiene una cosa que me parece un gran acierto, que es una distancia temporal. La película se desarrolla a mitad de los noventa, esa distancia con el presente, nos permite tener una mirada más rica respecto al tema”.

Diana Lein confesó cuál fue su primera impresión al ver la cinta por primera vez: “Me latía el corazón al mil por hora. Me fascina el trabajo de los actores y las actrices; además la fotografía de Alejandro Cantú, me encantó”.

La actriz está por estrenar la película Dos fridas, a mediados de año.

En sus palabras

“Ser madre es todo un reto, es como llevar un circo de 20 pistas en la mano. Estoy preocupada de cómo educar un hijo varón en esta sociedad para que haya un cambio real”.

Estreno de Rencor tatuado

14 de febrero se estrena en México con Diana Lein, Irving Peña, César Romero, Giovanna Zacarías, Itatí Cantoral, entre otros