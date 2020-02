Jane Fonda demuestra que hay límites en las cirugías plásticas

Jane Fonda es el claro ejemplo de las mujeres que gustan verse bien. La actriz de 82 años se ha realizado varias cirugías estéticas para verse “un poco más joven”, no para "conservar su juventud".

La legendaria actriz, a lo largo de su vida, se ha sometido a varios ajustes de su cuerpo, porque señaló que le gusta verse bien cada que despierta en el espejo.







Publicidad







La también activista ha confesado que está en las manos de un buen cirujano plástico, que le pone límites en cada asesoría.

Nadie puede negar que, a sus 82 años, Jane Fonda sigue conservando sus rasgos y su figura.

Ninel Conde compite con Alejandra Guzmán por su adicción a las cirugías plásticas

Sin embargo, la veterana actriz admite que el motivo de su buen aspecto no es solo gracias a la genética.

"Me alegro de estar tan bien para mi edad, pero me he hecho cirugía plástica. No voy a mentir sobre eso. Creo que he tenido la fortuna de tener a un gran asesor para eso, porque no quiero convertirme en un monstruo o una mujer con una máscara desfigurada para sentirme joven", dijo la actriz en Five Acts, un nuevo documental sobre su vida que se emitió en HBO.

Jane Fonda demostró anoche que sin mayores cirugías y cara deformada , si se pueden llevar dignamente los 82 años que ella tiene

Una grosa pic.twitter.com/K9Fvy1SjbS — Carpe Diem (@Arandano_rojo) February 10, 2020

Todos saben que soy fan de Scarlett y de la belleza de las féminas. Pero qué locura de lindura cuando tenian esa edad Jane Birkin, Sofia Loren, Jane Fonda, sin botox ni rellenos. — Rosie (@lagatavoladora) February 10, 2020

Comparte esta Jane Fonda de la suerte para que la juventud eterna te acompañe siempre y te veas así a los 82 años!! #Oscars pic.twitter.com/btVzNxnd9l — A (@andiurrea) February 10, 2020

Canas al aire

El año pasado se caracterizó por empoderar las canas en las mujeres, la decisión de Jane Fonda de lucir grey hair (cabello canoso) representa su manera de enfrentar su edad.

" A los hombres de mi vida les gustaba largo y rubio y había sido rubia durante tanto tiempo que ya no recordaba de qué color era mi pelo realmente”, dijo la actriz.

Enorme @Janefonda en los Oscar con el abrigo que lleva todos los viernes en las protestas de #FireDrillFriday Todo un símbolo de la lucha contra la inacción climática, ahora también en la alfombra roja 💪🌍 pic.twitter.com/rbgfY2DaIm — Greenpeace España (@greenpeace_esp) February 10, 2020