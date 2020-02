Enrique Iglesias ya es padre por tercera ocasión: Su hermano confirmó la noticia "He sido ya tío"

Aunque el tercer embarazo de Anna Kournikova se ha mantenido en total y absoluto secreto, no fue sino hasta ayer, 10 de febrero, que Julio José Iglesias revelará en una entrevista realizada en el programa de radio chileno ADN que ya era tío de nuevo. Dejando así claro que Enrique Iglesias ya es padre por tercera ocasión.

Enrique Iglesias ya es padre por tercera ocasión

La famosa pareja no ha develado aún si este nuevo integrante es niño o niña, lo que sí es seguro es que ya fue recibido por felizmente por toda la familia. Así lo aseguró el joven cantante quien dejó atónito al entrevistador que no esperaba escuchar esa noticia, pues la información sobre la llegada de este nuevo retoño se ha mantenido bajo estrictas normas de privacidad. "He sido tío ya", dijo.

Sin embargo, semanas antes de que la extenista diera a luz se filtraron varias fotografías que develaban su actual estado. Una pronunciada "pancita" fue captada por un paparazzi mientras ella paseaba en yate con Enrique.

A criterio de Julio José, su hermano está muy feliz y continúa trabajando en sus proyectos musicales. Solo queda esperar que haga publica la primera imagen de este nuevo integrante de la familia Iglesias y ver cómo será la reacción de los gemelos Nicholas y Lucy ante la llegada de su nuevo hermano o hermana.

