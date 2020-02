Gloria Trevi sorprende al mostrar su rostro sin maquillaje

Gloria Trevi es una de las cantantes más populares de México y Latinoamérica, quien ha tenido mucho éxito con su gira Diosa de la noche. Pero en esta ocasión la originaria de Monterrey impactó a sus seguidores de redes sociales al publicar una imagen completamente al natural, pues a sus 51 años de edad no le teme al mostrar su rostro sin maquillaje.

La intérprete de canciones como Todos me miran, Vestida de azúcar, No querías lastimarme, entre otras canciones sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una historia en el que muestra su rostro en blanco y negro. "Sí, me desmaquillé jaja", escribió Gloria Trevi.

Lo anterior causó polémica en redes sociales, pues en ocas ocasiones Gloria Trevi ha mostrado su rostro al natural a comparación de otras cantantes. Sin embargo, muchos de sus seguidores aplaudieron esta acción.

