Paola Rojas le mintió a Maluma para que la besara

Paola Rojas es una de las conductoras que más ha dado de qué hablar en los últimos años debido al escándalo del video íntimo de su ex esposo Zague. Pero en esta ocasión, la conductora de Televisa recordó el momento en que ella le mintió a Maluma para que el cantante le diera un beso.

También puedes ver:

Durante el programa "Netas Divinas", la periodista reveló que durante la grabación de un promocional quiso romper el hielo con el intérprete de "Felices los 4".

"Estábamos grabando un promo para un Mundial o Juegos Olímpicos (…) Entonces estaba Mauma baby, y bueno ahí algunos como Toño de Valdés y ahí bailábamos, entonces de repente le digo 'Maluma que terminando esto me des un beso', me da el beso y le digo 'ni tengo chícharo. No tenía apuntador, nadie me dio ninguna instrucción"

"Lo inventé no para que me diera un beso Maluma sino porque él estaba en un Olimpo, no estaba relajado, estaba muy uyuyuy y había que romper el hielo", mencionó Paola Rojas.

También puedes ver: