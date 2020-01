Paola Rojas revela lo que debe tener su hombre ideal

Paola Rojas es una de conductoras y periodistas que más ha dado de qué hablar en los últimos años tras el polémico video de su ex esposo, Zague en el que muestra sus partes íntimas. Luego de la amarga experiencia, Paola Rojas ha confesado en diversas ocasiones lo difícil que fue para ella y para sus hijos dicha situación. Sin embargo, ella no está cerrada al amor y reveló cómo es su hombre ideal.

Durante el programa "Netas Divinas" de Unicable, Paola Rojas mencionó que una de las cualidades que debe tener su próxima pareja es que entienda que ella ama su trabajo. "Yo nunca busqué un hombre que me sacara de trabajar, uno que no me saque, que me acepte con todos mis empleos y que entienda que es mi pasión y que me fascina", mencionó la conductora.

Pero eso no fue todo, pues Paola le confesó a sus compañeras que su próxima pareja debe tener una buena relación con sus hijos.

"Además van cambiando tus prioridades, tus necesidades, el momento de tu vida, yo a estas alturas me preguntas ¿el hombre perfecto? el primer requisito es que se aun tipazo que pueda convivir bien con mis hijos. Digamos que ya hay otros factores que entran en la jugada, antes cuando ibas enserio con alguien le presentas a tus papás ahora le presentas a tus hijos", afirmó Paola.

Aquí el momento…(min 4:45)

Cabe destacar que hace unos meses se especuló sobre un supuesto romance de Paola Rojas. Pero la periodista ha comentado que actualmente está soltera.

