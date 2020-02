Danna Paola por fin encontró a Pablo y esta fue su reacción

Danna Paola es una de las celebridades que más ha causado polémica en los últimos meses, principalmente por su participación como jueza en La Academia. Actualmente la cantante y actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera debido al éxito de sus canciones, que ya cuentan con más de 60 millones de reproducciones en Spotify como Oye Pablo, en la que recuerda cuando conoció a un muchacho pero le dio mal su número de teléfono, por lo que ya no pudieron estar en contacto y tras una larga búsqueda tal parece que Danna Paola ya lo encontró.

Por medio de redes sociales, Danna Paola reveló que encontró a Pablo durante un evento en el que coincidieron. Asimismo Pablo destacó que también se emocionó de encontrar a Danna Paola, pues es un gran fan de ella.

Se trata del cantautor español Pablo Alborán quien mostró su entusiasmo por encontrarse con Danna Paola. "Familia me acabo de encontrar con Danna Paola, soy muy fan de Danna Paola, no he grabado el encuentro porque me lo he disfrutado", mencionó el cantante de 30 años de edad.

Danna Paola también mostró su emoción por encontrar a Pablo Alborán. "Oye Pablo, yo no te estaba esperando, oigan yo quedé muy en shock al verte Pablo, de verdad, no encontramos en el Galaxy event y te estoy buscando otra vez, estoy buscando a un Pablo", destacó la cantante de 24 años de edad.

Aquí el momento…

Hace unos días Danna Paola estrenó su sencillo Sodio acompañado de un video musical en donde Danna se transforma en una sirena que sufre con un amor no correspondido. Actualmente la canción ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en Spotify y 7.8 millones de visualizaciones en YouTube.

