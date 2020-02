Famosas imitan el look de Doña Florinda

View this post on Instagram

Hoy cumple 71 años 🎂 doña Florinda Meza Garcia, más recordada como “Doña Florinda”, la mamá de Quico y maltratadora de nuestro querido “Don Ramón”😁. Ademas interpretó otros papeles, como la Chimoltrufia y la Popis. Después de tres décadas de relación, la actriz contrajo matrimonio en 2007 con Roberto Gomez Bolaños, “Chespirito”. . . #doñaflorinda #lapopis #chimoltrufia #florindameza #elchavo #robertogomezbolaños #quico #profesojirafales #felizcunpleaños #hoycumple