Danna Paola y Mhoni Vidente se encuentran en evento

¿Quién es Mhoni Vidente? La psíquica más popular de México. #MhoniVidente es una celebridad. La #psíquica alcanzó fama y popularidad en el medio del espectáculo, gracias a sus dones de predicción, los cuales resultan acertados en tiempo y forma en la mayoría de los casos. #Mhoni predijo el ascenso del Papa Francisco, como el primer latino, así como la llegada del huracán Harvey en 2017. Esas y otras muchas predicciones que la coronaron como la vidente favorita de #Hispanoamérica. ¿Quién es y de dónde salió Mhoni Vidente? La #pitonisa que de la noche a la mañana se convirtió en la psíquica más importante de México. Aunque Mhoni Vidente goza del éxito, la suerte no estuvo siempre de su lado. Conoce su historia en a versión completa de esta nota en tanhispano.com #TanHispano #Entretenimiento #EntretenimientoTH