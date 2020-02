Con gesto de asco, Danna Paola responde a Eleazar Gómez

Luego de que Eleazar Gómez negara ser el personaje del que Danna Paola habla en su último sencillo Sodio, la actriz y actual jueza de la última temporada de La Academia, tiene mucho que responderle a su ex novio.

Hace unos, el también actor estrenó el video de su última canción No me puede olvidar, no obstante, lo que más llamó la atención fue el enorme parecido de la modelo con Danna Paola, no sólo físicamente, sino también en estilos.

Aseguran que la modelo del nuevo sencillo de Eleazar Gómez es idéntica a Danna Paola –> https://t.co/QCnDWmbowN 😳😱 pic.twitter.com/mlge7y3PQW — Seventeen Latin (@SeventeenLatin) February 17, 2020

Al respecto, la protagonista de la serie Élite admitió, franca como siempre ha sido, al reportero Gabriel Cuevas que ella impone moda.

“Impongo moda acuérdate… (Cuando le mostraron las imágenes de la modelo). Nunca me pondría eso”.

¡Danna Paola habla sobre el parecido que tiene con la modelo del video de Eleazar Gómez! 🙌😱🎤 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/x06F7AD8Ah — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 17, 2020

Una de las frases más polémicas de la canción de Eleazar es “Yo no soy tu Pablo ni tu eres Ariana”, misma que habría sido una respuesta al tema Oye, Pablo, de Danna Paola. No obstante, la actriz no quiso hablar más al respecto.

"No se qué decir amigos… Estoy enfocada en mi música, estas cosas… mmm. A mis exes los tengo satanizados”.

