Lucero promete revelar anécdotas de su vida profesional que nadie conoce con motivo de sus 40 años de trayectoria musical

View this post on Instagram

Celebro de su mano este #Lucero40Aniversario ! 🎉💝 Todo empezó como un sueño de niña y hoy es una maravillosa realidad. 🌟Nos vemos el 6 de junio en el Auditorio Nacional para festejar con todas esas canciones que ya son más suyas que mías. 🤗🎼Gracias infinitas! #Lucero2020