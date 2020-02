Paola Zurita dice no al cine

La influencer Paola Zurita visitó Guadalajara para estar en la apertura de una nueva tienda Aerie en una plaza comercial, además aprovechó para impartir una charla sobre el poder femenino.

La hermana de Juanpa Zurita creó una plataforma llama Love your self en la que habla del empoderamiento, girl power y motivación.

Paola respondió las preguntas de varias asistentes, sobre temas de emprendimiento y depresión.





Por ahora, la reconocida influencer con más de un millón de seguidores está concentrada en su Vblog y en los gimnasios que abrió recientemente.

“Hace un año abrí un estudio de ejercicio, porque emprendí por primera vez fuera de mis plataformas digitales . Lo que viene este año es abrir tres estudios más, mi energía está hacia allá en el emprendimiento. Siempre me han dicho que haga algo con mi voz, pero no, cine no me llama la atención actuar, pero a lo mejor un doblaje”, dijo.

