Backstreet Boys comparten su DNA con fans mexicanos

Tras poco más de dos años de haber pisado suelo mexicano, los Backstreet Boys se reunieron de nuevo con sus fans al ofrecer la primera de sus tres presentaciones tan sólo en la CDMX, como parte de su gira DNA World Tour.

La banda comenzó el recital una hora después de la cita pactada e interpretó los temas Everyone (Intro), I Wanna Be With You, The Call, Don’t Want You Back de sus discos anteriores y Nobody Else del disco que da nombre a la gira.

“Gracias por su apoyo porque si no fuera por cada uno de ustedes los Backstreet Boys no existirían, así que gracias”, dijo Brian Littrell a modo de bienvenida a sus fans.



























