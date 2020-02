Marvel: Robert Downey Jr podría dar la espalda y encarnar al nuevo Linterna Verde

El universo cinematográfico de Marvel podría estar a punto de sufrir una de sus mayores pérdidas. Se trata de Robert Downey Jr, a quien DC Comics le ha estado calentando la oreja con un nuevo proyecto.

Según el medio We Got This Covered, la competencia directa de Marvel está convenciendo al eterno Iron Man para que interprete la nueva versión del superhéroe Linterna Verde. Hal Jordan es un ciudadano común que encuentra un anillo que le aporta súperpoderes y hace que se transforme en Linterna Verde.

Cuando te enteras te enteras de la posible incorporación de Robert Downey JR a DC. pic.twitter.com/9LwQIc0D0e — Señor Lord (@SoyMr_Lord) February 20, 2020

Esto significaría que Robert le estaría declarando la guerra a quien ha sido su casa por más de 11 años. Su primera película como Iron Man con Marvel fue en 2008 y rápidamente se convirtió en un éxito y su personaje capturó millones de fanáticos. Con la trilogía de Iron Man, el artista recaudó más de 2.350.000.000 dólares en taquilla.

Si a ser sinceros vamos, el actor es una de las figuras más importantes y queridas de su universo, pues los seguidores han demostrado cuánto sufrieron tras la muerte de su personaje en Avengers: End Game.

Hace unos meses, se habló del posible regreso de Downey Jr al universo Marvel. Sin embargo, la teoría fue desestimada por el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn. “No. Creo que el arco de Robert Downey Jr fue genial, y es un Iron Man increíble”, indicando que para él el personaje de había llegado a su fin, reseñó Wipy.TV.

¿Por qué saldrá Robert Downey Jr de Marvel para hacer Linterna Verde?

El personaje Linterna Verde sufrió fuertes críticas tras haber sido interpretado por Ryan Reynolds en 2011, quien se ha burlado en numerosas ocasiones de su actuación en este papel. De hecho, la cinta Deadpool de Marvel cuenta con varias sátiras y comentarios sarcásticos que hace el actor contra su aparición en dicha película.

Es por ello que ahora los productores de DC Cómics están intentando revivir este héroe con una figura que saben que simpatizará con el público ¿Aceptará Robert Downey Jr pasarse al bando enemigo?

