Maroon 5 hizo bailar, cantar y hasta suspirar al Foro Sol de CDMX

La banda de pop Maroon 5 inauguró su primera noche en México, donde destinaron dos presentaciones, con un show repleto de emociones, suspiros y homenajes. Este fue también el primer concierto de su Tour 2020 de este año.

La mayor sorpresa de la noche ocurrió cuando Adam Levine, vocalista del grupo, se quitó una chamarra y dejó al descubierto la camiseta blanca que llevaba impresos el nombre de “Bryant” y el número 24.

Enorme @adamlevine y el tributo a Kobe Bryant durante su presentación en México

2️⃣4️⃣ @maroon5 🙌🏻 pic.twitter.com/SPH62L0mPu — Gaby Fernandez dLara (@gabyfernandezdl) February 24, 2020

De esta manera, le hicieron homenaje al basquetbolista fallecido el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero. Portando su playera, el cantante interpretó un tema que no habían tocado desde hace 10 años: "Won't Go Home Whitout You".

“Hemos escuchado que esta canción es muy popular aquí y vamos a descubrirlo”, dijo Levine en inglés, según reseñó Telediario. Tal y como se esperaba, la canción fue coreada a todo lo que daba el Foro Sol de la Ciudad de México.

Maroon 5 – Won't go home without you – Live Mexico city Feb 2020https://t.co/bK9T7T8j3f — Maroon 5 News Brasil (@maroon5newsbr) February 24, 2020

Maroon 5 cantó todas las buenas

Las caderas de Adam también hicieron suspirar a los asistentes cuando interpretaron “Moves Like Jagger”. La banda pop se paseó por todos sus álbumes y no dejó por fuera ninguno de sus emblemáticos temas como: “She will be loved”, “This Love”, “It Was Always You”, “Sugar” e incluso “Memories”, su más reciente producción.

“Es lindo regresar, amamos estar aquí y los amamos chicos; son los mejores fans del planeta, por eso siempre regresamos. ¿Quiénes han venido antes a un concierto? Si es su primera vez, les va encantar, será la mejor noche de sus vidas. Los amamos muchísimo”, expresó Adam antes de disculparse por no hablar español.

La noche se fue acabando con el tema “Girls like you” que grabaron junto a Cardi B y que revivió la crisis que se vive en el país ante los crecientes casos de feminicidio.

