Chris Pratt asegura que “Jurassic World 3” tiene cierta similitud con “Endgame”

Parece ser que la película Jurassic Park 3 estará conformada por los personajes de toda la franquicia jurásica, algo parecido a lo que fue el film de Endgame, así lo afirmó el actor Chris Pratt, quien es uno de los protagonistas de la saga que será estrenada el próximo año.

“No me permiten decir nada, pero… Están todos. Tiene a casi todos los personajes. Tal vez me he ido de la lengua, pero no me importa. Todo el elenco de Parque Jurásico original vuelve. Va a ser algo muy parecido a cuando Endgame unió a todo Marvel”, aseguró Pratt durante la premiere de la nueva película de Pixar Onward.

Regresos Jurassic

Esta declaración supone el regreso de Laura Dern, Sam Neil y Jeff Goldblum al Parque Jurásico, quienes no han aparecido desde la primera entrega de la saga original de Steven Spielberg. Todo indica que Jurassic Park 3 reunirá nuevamente a personajes que llevan hasta 30 años sin aparecer, lo que supone una reunión de todos muy al estilo Endgame.

Esta reunión podría tratarse del cierre de un ciclo, que de seis películas de Jurassic World, esta será sobre tres de ellas. Por su parte, Pratt volverá a interpretar a Owen Grady, domador de dinosaurios para esta tercera entrega, quien expresó sentirse emocionado por el inicio del rodaje.

“El guión es increíble. Coplin Trevorrow, que escribió y dirigió Jurassic World, está de vuelta para esta. No puedo esperar… Filmaré hasta julio. Es grande. Son casi 100 días de rodaje. Es inmensa, estaremos todos. Va a ser genial”, dijo el actor.