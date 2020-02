Gracias totales, la celebración final de Soda Stereo

Charly Alberti y Zeta Bosio se encuentran en plenos ensayos del espectáculo Gracias totales, que arrancará gira este 29 de febrero en Bogotá, Colombia.

Publime­tro charló con los músicos, quienes revelaron que hay muchos nervios, pero sobre todo un respeto por esta nueva aventura que honra a Gustavo Cerati.

Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henrí­quez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas celebrarán la música y la historia de Soda Stereo con shows en vivo por América Latina, para revisitar la obra de la banda.

Algunos de estos músicos estarán de manera presen­cial y a otros se los podrá disfrutar a través de videos que se proyectarán en una pantalla de más de 400 me­tros cuadrados. Es también este formato el que permi­tirá que la voz e imagen de Gustavo Cerati formen par­te del espectáculo.





¿Qué les genera este ini­cio de gira?

— Charly: Estamos muy expectantes, porque hace mucho que venimos tra­bajando en esto y es una gira que tiene muchos condimentos especiales. Después de haber hecho Séptimo día (Cirque du Soleil), Zeta y yo tomamos la decisión, por diferentes situaciones emocionales, de llevar adelante este desafío, y digo desafío, porque tiene muchas cosas difíciles por resolver. Desde cómo resolvíamos la ausencia de Gustavo, y como íbamos a llevar a cabo esta gira. Será la última gran celebración, ese es un condimento que no es menor, saber que sa­lís a hacer una última gira juntos, una gran despedida, y esta gran celebración de victoria. Más allá de los desafíos propios que tiene el show, que es muy audiovisual con una banda tocando en vivo y otros en la pantalla, vamos a estar tocando con Gustavo Cerati.

¿Qué implica tener a tantos invitados en el escenario?

— Zeta: Que cada noche será especial, porque cambiarán los artistas en vivo. Es lindo trabajar con este nivel de artistas y cantantes, por eso estamos contentos. Hacemos ho­nor al nom­bre de Soda Stereo, a las canciones que están muy bien paradas e interpretadas.

¿Qué es lo que más les preocupaba?

— Charly: Es un show que nos hizo pensar mucho, es un show hecho con mucho respeto por nuestra historia por la presencia de Gustavo, ya sea como guitarris­ta y can­tante. Enten­díamos que era irremplazable esa persona con quien tocamos toda nuestra vida y por eso tuvimos ciertas deter­minaciones; por ejemplo, las guitarras nunca son inter­pretadas por un solo guitarrista.

— Zeta: Nosotros dos a donde vamos siempre nos dicen que somos Soda Stereo, por algo será [risas]. Tratamos de volver a tocar bien, volver a sentir eso que nos pasaba cuando tocábamos juntos los tres. Estamos volvien­do a recrear­lo para toda la gente que nos quiere.

¿Es el adiós definitivo de Soda Stereo?

— Zeta: Es una especie de despedida de los escena­rios. Es un cierre con bro­che de oro a una carrera que nos ha llevado por mu­chísimos lugares. Nos lleva de vuelta a despedirnos de esas ciudades y lugares importantes al lado del público que siempre nos acompañó y que hacen que Soda Stereo siga siendo un fenómeno a nivel interna­cional.

— Charly: También entendemos que no es la vuelta de Soda Stereo, eso es importante recalcarlo porque a veces los perio­distas dicen ‘Es la vuelta de Soda Stereo’, ‘Lo nuevo de Soda Stereo’, esto no es ni la vuelta de Soda ni hay nada nuevo. Es una ce­lebración final que esta­mos haciendo con Zeta, sólo la oportunidad de compartir las canciones con nuestro pú­blico una última vez, por ende es un homenaje a nuestro amigo que hoy no tenemos, esto habla de un final. Después de esto no van a vernos, por lo menos juntos, en un escenario haciendo esto por muchos años.

¿Por qué señalan que han sido muy egoístas en la música?

— Charly: Siempre hicimos las cosas desde un lugar bastante egoísta. Los discos los hicimos para nosotros. Si lo hacemos nosotros seguramente como está he­cho con respeto, le gustaría a la gente, pero nunca pensamos si le gustaba realmente a la gente. Nos bastaba con eso, por eso esta gira tiene un condi­mento inicial. Creemos que la mejor manera de despedirnos de nuestro pú­blico es compartirles todo y abrazarnos por última vez. Va a estar Gustavo y hay guitarras de Gustavo, es lo que tiene esta gira de mágica. Cumpliremos de algún modo el sueño a la gente.

Frases para recordar

"Nos gusta tocar estos temas, es lo que somos des­de que éramos chicos, desde que grabamos e hicimos la gira. Estamos ha­blando de Gus­tavo en presente, eso es la magia de la música”: Zeta Bosio, bajista.

“No son ver­siones de Soda Stereo inter­pretadas por 14 cantantes dife­rentes. Hablo de interpretación, no de versión” Charly Alberti, baterista.

Gira por México

• Tijuana. 7 de marzo, Estadio Caliente

• Guadalajara. 10 de marzo, Estadio 3 de Marzo

• Ciudad de México. 12 de marzo, Foro Sol