Metronomy: La música es necesaria para los humanos

Metronomy ya está en camino a su visita en México, la banda liderada por Joseph Mount trae varias sorpresas para sus conciertos en el Festival Adverso en Guadalajara y el Pepsi Center de la Ciudad de México.

El músico platicó con Publimetro sobre todo lo que están generando en la música, que al menos este año los llevará a recorres 18 países con The Metronomy Forever Tour.

La renombrada energía en vivo del grupo también está de regreso, con su más reciente material discográfico y fue el mismo Joseph Mount que compartió cómo se encuentra la agrupación.

“Estamos muy felices de venir a tocar para nuestros fanáticos mexicanos. Para nosotros, significa mucho tener tantos seguidores que quieran que vengamos y actuemos para ellos".

Metronomy, Battles y Motorama estarán en Festival Adverso de GDL

Será la primera visita de la banda a Guadalajara y tienen muchas expectativas: “Mucha gente ha dicho que deberíamos ir, han dicho que es más divertido que la Ciudad de México. ¿Puede ser verdad? No podemos esperar para descubrirlo”, añadió el líder de Metronomy.

El seguimiento de Summer 08 del 2016, Metronomy Forever presenta 17 pistas. Su longitud nace del deseo de respirar, de no querer retacar los éxitos como un ramo de rosas de gasolinería -una forma moderna de escuchar música.

La habilidad innata de Metronomy para mezclar el funk, el dinamismo de las vibraciones de los clubes y el pop esotérico, se entremezcla con algunas pistas electrónicas melódicas y de ambientación relucientes.

“Creo que podría ser el mejor disco. Pero sé que para mucha gente, The English Riviera es su favorito. Siempre trato de hacer los mejores álbumes que he hecho. Pero entiendo que siempre habrá registros extra especiales para los fanáticos”.

Joseph Mount reveló qué tanto ha cambiado su manera de hacer música.

“Mucho ha cambiado. Por un lado, soy mayor … 20 años mayor. Ahora también tengo hijos y he vivido en Londres y París y viajado por el mundo. Me siento una persona muy diferente ahora que cuando empecé, pero creo que todavía tengo el mismo espíritu.

Metronomy deleitará con algunos de sus más grandes éxitos como The bay y She wants. No sólo eso, pues también será un show en el cual la agrupación presentará su más reciente disco Metronomy forever.

“Hacemos una gira y giramos y giramos. Me encantaría hacer música nueva también, por supuesto. Es realmente importante para nosotros, gran parte de lo que hacemos es vivir. Realmente no lo considero al escribir canciones, pero tal vez empiezo cuando estoy terminando las canciones. Supongo que es difícil no hacerlo.”.

¿Para quién te gustaría escribir canciones?

"Probablemente Rhianna y Kehlani. Pero me gustaría escribir con ellos, no para ellos. Metronomy existirá mientras viva. Estoy feliz de dedicar mi vida av Metronomy … ¡Nunca pararé!”".

Música para seres humanos

“Las personas de todo el mundo aman todo tipo de música. La música siempre será algo muy importante para los seres humanos. Por supuesto, las cosas cambian; los estilos van y vienen y los formatos nacen y mueren. Pero, la música es y siempre será necesaria para los humanos, ¡es buena para el alma!”, señaló Joseph Mount.

Presentaciones en México

Guadalajara. 29 de marzo como parte del Festival Adverso, Terraza Vallarta

Ciudad de México. 28 de marzo, Pepsi Center WTC

