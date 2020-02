¡Creí que me querían robar! (...cuando me invitaron a crear stickers de Facebook)

Seguramente has visto a Opi cuando envías mensajes a través del Messenger de Facebook. Y es que este oso regordete y simpático es parte de los paquetes de stickers de Facebook disponibles en la app de Mark Zuckerberg para que los sus usuarios le den un toque personalizado a sus chats.

Pero ¿alguna vez te pensaste en quién creó este personaje? ¿Alguna vez imaginaste el rostro de quien se le ocurrió que un oso cuadradito y bonachón podría traducir o sintetizar algunas de las emociones o acciones que tú querías expresar en tus chats con un sencillos y precisos trazos?

Óscar Ospina es un diseñador e ilustrador colombiano y él es responsable de la creación de Mostropi, una marca en la que habitan Opi y su compañero Kipi, principales protagonistas de las aventuras de este universo ilustrado que dio el salto a los stickers de Facebook, además de otras criaturas que surgieron también de su imaginación.

La vida de Óscar Ospina y de su esposa Juliet cambió para siempre cuando Facebook se comunicó con él para hacerle una oferta que no pudo rechazar.

Juliet y Óscar Ospina: las mentes detrás de Mostropi / Raymundo Zamarripa/Publimetro

Stickers de Facebook ¿Cómo se dio ese acercamiento?

Yo estuve un año dibujando. Tuve un proyecto en 2012 que se llamó ‘5 dibujos por semana hasta que se acabe el mundo’; porque ese año se acababa el mundo. Y si se iba a acabar el mundo, pues que me coja dibujando. Decidí hacer todo el año ilustraciones. Ahí fue donde empecé a hacer monstruos y Facebook vio que estaba dibujando mucho.

Creo que alguien de Colombia que trabajaba en Facebook, cuando salieron los stickers, nos sugirió. Porque de un momento a otro me llegó un mensaje directamente de Facebook, escribiéndome que si quería ser parte de los ilustradores que iban a hacer stickers de Facebook. ¡Al principio no creí!

Seguro pensaste que alguien te quería hackear…

Lo primero que uno piensa en Colombia o en Latinoamérica es… ‘¡Me van a robar!’. Entonces empecé a investigar y parecía todo muy correcto y se fueron dando las cosas. Me mandaron un contrato, hice los stickers para ellos con los monstruos y ahí fue donde me dijeron ‘Tú tienes unos personajes que es un oso y nos gustaría también’.

Salieron los dos stickers y gracias a los stickers de Opi la gente empezó a compartirlo mucho entre parejas y mucha gente nos pidió si teníamos un vaso con el personaje para regalar y yo dije: ¡Podemos hacer negocio! ¡Podemos monetizar esto!

Siempre tuvimos en la mente que los personajes fueran ‘licenciables’. Que pudieran aparecer en productos de marcas y con ese objetivo se hizo y hasta ahorita ha funcionado.

¿Y al firmar contrato con Facebook, le ‘vendes tu alma’? ¿Compró a Opi y a ti por completo?

No, no. Ellos lo que hicieron es que yo les preste los personajes, sin ninguna retribución económica, solamente con el hecho de que aparezcas ahí fue como el objetivo. Yo no iba a rechazar a Facebook.

Fue un acierto porque en muchas partes lo empezaron a utilizar y en México, por encima de otros países -como Colombia y yo soy de Colombia-, empezaron a utilizar más los stickers de Facebook y a seguirme más personas de México que de Colombia.

¿Alguna vez imaginaste que Opi o alguna creación tuya iba a formar parte de la cultura popular de una sociedad?

Uno al principio no piensa tan en grande. Uno piensa que todo se va a ir dando ‘de a poquitos’, pero ya uno va viendo que la cosa se va dando y de muchas partes del mundo te escriben y de muchas partes del mundo te siguen y te das cuenta que eres importante en relaciones, en parejas. Te das cuenta que mucha gente te sigue por eso.

Algo muy bueno que tienen los personajes es que no tienen género. Entonces, cualquier persona se siente identificada, las parejas heterosexuales, gays, pero también papás con hijos, mamás con la hija, amigas, porque solamente es amor y situaciones de afecto y de cariño.

Si quieres conoces a Óscar Ospina (el 'Opi' original) y participar en un taller impartido por él, toma nota:

