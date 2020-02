"No vuelvan a nuestro país": Chilenos explotan contra Maroon 5 tras su presentación en Viña del Mar

Las redes sociales han sido el lugar perfecto para que fanáticos chilenos expresen su molestia contra la banda estadounidense, Maroon 5, tras una polémica presentación en Viña del Mar que hasta su Adam Levine tuvo que pedir disculpas por su actitud.

La banda se presentó hace 2 noches y la falta de ánimo, los problemas con el sonido y la actitud soberbia que comunicaba Adam Levine fue lo que llenó los titulares en los medios chilenos al día siguiente quienes criticaron duramente esa presentación.

La influencer acumuló miles de reproducciones con su particular tutorial.

El vocalista de la banda publicó un video en su cuenta de Instagram (@adamlevine), donde explicó las razones por las cuales no "tuvieron una mejor noche" ese día:

"Quiero explicarme, porque creo que se lo merecen. Estando en una banda que hace muchos shows, siempre espero dar lo mejor de mí, junto a la banda, para ustedes. Cantando a veces soy muy serio y siendo sincero hubo cosas que me incomodaron anoche. Dejé que me dominaran e influyeron en mi comportamiento en el escenario. Fui poco profesional y me disculpo por eso", dijo en un video publicado en sus stories.