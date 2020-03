Lambda García y Pedro Prieto se desnudan en pleno programa; Galilea los 'manosea'

Durante la sección “Canta la Palabra” del programa Hoy, las cosas se subieron de tono cuando se enfrentaron Lambda García y Pedro Prieto.

Como Pedro no estaba muy convencido de cantar, Galilea Montijo pidió que “enseñaran el oblicuo y ya” para decidir quién ganaba la ronda. Ambos accedieron a la petición del foro que ya hasta coreaba que se quitaran la camisa.

Lambda García y Pedro Prieto muestran sus virtudes en nuestra sección 'Canta la palabra' 😅 https://t.co/R07E3vHcg9 — Programa Hoy (@programa_hoy) March 4, 2020

Al principio los animadores apenas enseñaron parte de sus musculosos abdómenes. Sin embargo, Lambda, decidido a ganarse el punto, se quitó la camisa.

“Gali” se acercó a él y en representación de las mujeres le solicitó tocar sus pectorales para chequear si eran reales. La conductora no solo los tocó con la punta del dedo sino que también los apretó con la mano.

Además, el "Burro" también hizo lo propio en nombre de “los señores de mi edad”. Tras el toqueteo en vivo, Lambda interpretó la canción “Colgando en tus manos”, con la palabra “Mi” que fue la que le salió sorteada.

Al turno de Pedro Prieto, todas las chicas del programa empezaron a pedirle que también se quitara la camisa y aunque no quería, terminó accediendo. “No estoy tan marcado”, decía para evitar el momento. Galilea no perdió oportunidad para acariciar su marcado abdomen.

El actor también hizo su esfuerzo por ganar moviendo sus pechos al ritmo de la canción. Sin embargo, Raúl Araiza no pudo cederle el punto a uno en particular y declaró el empate.

Así reaccionaron en las redes del programa Hoy

Las reacciones en las redes sociales de Hoy demostraron lo mucho que quedaron encantados tras ver a Lambda y Pedro encuerados.