Irina Baeva le responde a Laura Bozo y desmerita sus críticas

Luego de que Laura Bozo emitiera su opinión sobre la cancelación de la conferencia de Irina Baeva por el Día Internacional de la Mujer, la actriz respondió tajantemente ante sus críticas.

Irina Baeva explota contra la discriminación por ser ‘rubia y bella’ La actriz critica los prejuicios que hacen contra ella en un programa de televisión.

Irina y Gabriel Soto fueron entrevistados a su llegada a México, luego de unas vacaciones en Estados Unidos. La pareja disfrutó sus días lejos de los señalamientos de los que son foco constantemente.

Pero ya en la tierra natal de Gabriel, los medios los consultaron sobre lo ocurrido con el evento feminista. Irina expresó su inconformidad tras un acuerdo pautado hacía un mes y medio antes.

“Fue como frustración, tristeza y coraje porque precisamente ese es el miedo por el que muchas mujeres nos callamos muchas cosas (…) Puedo entender a los organizadores pero creo que la manera en que se hizo no fue la correcta”, indicó.

Además, aseguró que su conferencia no habla de su experiencia amorosa con Gabriel. La actriz plantea el que se juzgue a la mujer, se le persigue y se le critique.

“Mi plática no aborda el tema de mi relación, no es mi versión de la historia, no es tratar de convencer a alguien de que soy la buena o la mala, ni mucho menos. Mi plática aborda un problema social, que es importante, que son los prejuicios de género (…) el ciberacoso, el amor propio, las inseguridades y todo lo que eso puede generar en una mujer”, explicó Baeva.

Esto dijo Laura Bozo de Irina Baeva

La periodista Laura Bozo emitió un fuerte comentario sobre Irina y el ejemplo que ella puede dar a las mujeres.

“Mi madre me decía con el ejemplo se educa y yo digo cuál es el ejemplo que nos va a dar la señora Irina Baeva, cuál es el motivo de inspiración, cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar sin depender de ningún hombre y salir adelante. ¿Cuál es la inspiración Irina? El haberte metido y haber destruido una familia…", sostuvo en un video publicado en la cuenta de El Gordo y La Flaca.

Al ser consultada específicamente sobre lo que había dicho Bozo sobre ella, Irina comentó: “No tengo el gusto de conocerla. La hemos visto en un par de eventos, yo creo, de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona, creo. Como te digo, tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo".

