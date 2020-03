Afirman que Kylie Jenner y Travis Scott solo son amigos

Después de que Kylie Jenner y Travis Scott terminarán su noviazgo el pasado mes de octubre, los rumores de su reconciliación no se han detenido. La empresaria de 22 años y el rapero de 27 han sido vinculados románticamente decena de veces debido a sus continuas salidas y su actitud alrededor de sus seres queridos.

Recientemente, fuentes cercanas a las celebridades aseguraron a TMZ que la pareja habría retomado su relación desde hace varias semanas, pero aún no quieren “etiquetarla”. Asimismo, destacaron que ambos se favorecieron con su rompimiento porque requerían de un poco de espacio.

Sin embargo, otro informante cercano a los padres de Stormi aseguró al medio que era falso que ambos estuvieran juntos de nuevo. Luego del reporte inicial, el anónimo precisó que la expareja solo está compartiendo la crianza de su hija y se brindan apoyo como amigos.

La información sale luego de que la socialite confundiera a sus seguidores al subir tres fotos junto a su ex a sus historias de Instagram con la frase: “Es un mood". Las imágenes fueron tomadas cuando ambos asistieron a un juego de los Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder en 2017.

Igualmente, la semana pasada un insider comentó a la revista People que aunque aún no eran novios de nuevo, las “cosas están muy bien con Kylie y Travis".

"Están muy felices. Kylie todavía no está etiquetando su relación. Sin embargo, parece que no están viendo a otras personas”, señaló.

Scott y Jenner tuvieron una relación muy acelerada. Comenzaron a salir en 2017 y poco después de anunciar su enamoramiento, la menor del clan Kardashian-Jenner quedó embarazada de su primera hija, que nació en 2018.

Casi dos años después, las estrellas se separaron y la magnate del maquillaje decidió pronunciarse al respecto en Twitter.

“Travis y yo estamos en buenos términos. Nuestro enfoque principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija son una prioridad”, tuiteó.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority

— Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019