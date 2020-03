Acusan a conductor Roger González de robar 100 mil pesos

View this post on Instagram

Hoy cumplimos 3 años en @ExaFM en el horario de la tarde ¡bendito el día que me cambié a esta horario que amo! 😆 Felicidades a mi equipo que es el mejor @joseandreees Productor, @maily2394 en los teléfonos, Fer nuestro becario que se asusta cada vez que grito, y Angelito la Leyenda de la consola de audio ¡AMO HACER RADIO!