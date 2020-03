Jennifer Lopez usa un pantalón a la cadera con un cardigan en un look perfecto para la primavera

View this post on Instagram

12th March, 2020 | @jlo | Worlf of Dance She wore @celine Cricket Cardigan in Cable Knit (not available) @jenniferzeunerjewelry Large Ciara Hoops (242.00$) @jenniferfisherjewelry 2 Gold Statement Chain Pinky Rings (€227.95) @timberland 6-Inces Premium Waterproof Boots in Brown (available at 170.00$) . . . . . . #jenniferlopez #jlo #j #queen #hollywood #fashion #jenniferlopezstyle #stylejlo #jlofashion #style #jenniferzuenerjewerly #hoops #jenniferfisherjewerly #ring #celine #cardigan #timberland #boots #worldofdance #wod