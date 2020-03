Mati Álvarez recibe romántico mensaje de su novia el ganar el Exatlón México

View this post on Instagram

Agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de entrar al Exatlón. Sin duda alguna de la mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hoy puedo levantar el trofeo, después de 7 meses y medio de muchos sacrificios, estando lejos de mi familia y amigos. Sin contacto alguno , perdiéndome de fechas importantes pero todo valió la pena ya que puedo decir con certeza que soy mejor persona. Con muchas ganas de regresar a casa 🇲🇽. Gracias a toda esa gente bonita por su apoyo. Estoy eternamente agradecida 🌀🙏 SHOWTIME TERMINATOR #súperfinalexatlón #final #exatlonmx #mati #champ #champion #terceratemporada