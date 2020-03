J Balvin lanza video cortos de Colores en Spotify

J Balvin es el quinto artista con el mayor número de oyentes mensuales en el mundo con más de 54 millones de personas, y recientemente fue parte de una serie de podcast en la plataforma en Made in Medellin, donde compartió en exclusiva contenido inédito y sensible como su salud mental y los beneficios de la meditación para ayudarlo a tratar su ansiedad.

El colombiano, sensación en el mundo, es conocido por su estilo llamativo y lleno de energía, llevando los colores en su música. Spotify ha desarrollado una versión potenciada del álbum Colores, capturando cada aura de color a su alrededor antes del lanzamiento. En cada video corto, J Balvin nos guía a través de una corta meditación que canaliza cada tonalidad y explica la relación entre el color y la música, y cómo es capaz de ver y sentir la música en un espectro de colores, motivando a los oyentes a abrir sus corazones y mentes para experimentar la música de esta forma.

El artista también comparte sus pensamientos sobre la energía que hay detrás de Colores, y lo que quiere que los fans se lleven mientras lo escuchan, así como su inspiración para el desarrollo del álbum.

Hablando con Spotify sobre el álbum, J Balvin compartió que “la idea de hacer el álbum me vino en un momento de ocio. Estaba tranquilo y se me ocurrió la idea de nombrarlo ‘Colores’. Y pensé: Pues bueno, tengo que tener más. ¿Qué tal ponerle a cada canción el nombre de un color?”. También dijo que “piensa que cada persona tendrá su propia percepción de cada color del álbum. De pronto cierran los ojos y la canción que es roja, no es roja para ellos sino azul".

Además, al hablar de lo que cada color significa para él, compartió lo que ve dentro de cada color del álbum– Amarillo como "felicidad", Azul como "el mar", Rosado como "sexy", Verde como "prosperidad", y el arco iris como "unión, inclusión, amor, felicidad, buenas vibras, tolerancia y vida".

