¿Qué significa cada uno de los colores en el nuevo álbum de J Balvin?

El sexto álbum de estudio de J Balvin, Colores, finalmente está disponible en todas las plataformas desde este jueves 19 de marzo, un día antes de lo previsto.

El ansiado material discográfico, que está causando furor desde el lanzamiento del primer tema Blanco, cuenta en total con diez canciones que reciben nombres de colores, a excepción de Arcoíris.

Antes del lanzamiento, el intérprete arrasó con la salida de Morado, Rojo y por último Amarillo, el clip y single también develado este jueves.

Asimismo, la superestrella colombiana confesó que desea que su nueva música traiga “luz y felicidad” en medio de la pandemia por Covid-19 que afecta al mundo.

“Este álbum finalmente se lanzó porque a pesar de las circunstancias (pandemia de coronavirus) dejamos de pensar en competir y vender. La idea es llevar luz y felicidad a las personas en este momento”, expresó a Billboard.

Aunque para sus fanáticos no hay duda de que poder escuchar las canciones inéditas de su ídolo alegrará sus días en cuarentena, muchos no pueden dejar de preguntarse: ¿qué simboliza cada color en el disco de J Balvin?

La buena noticia es que el cantante ha hablado en varias oportunidades sobre su “paleta” en el plano musical y sus seguidores podrán distinguir sin problemas el mensaje asociado a la tonalidad en cada sencillo.

Todos los colores de J Balvin explicados

La colorida puesta en escena, que ya parece encaminada a dominar los rankings musicales, vino a la mente de Balvin cuando estaba “en un momento de ocio”.

“Estaba tranquilo y tuve la idea de nombrar el álbum Colores. Y pensé… ‘¿Por qué no nombrar cada canción después de un color?’ Cada persona tendrá su propia percepción de cada color en el álbum. Tal vez puedan cerrar los ojos y ('Rojo') no es rojo para ellos, sino azul”, explicó para Spotify.

La celebridad además develó cómo interpreta a cada color para traer luz sobre el significado de las pistas. Señaló que el amarillo es felicidad, el rosado es sexy, el azul le recuerda el mar Caribe, mientras el verde es prosperidad.

De igual forma, el tema Arcoíris representa la “unión, inclusión, amor, felicidad, buenas vibras, tolerancia y vida".

Por otro lado, el cantante dijo al Miami New Times que "la canción 'Rojo' está llena de mucha pasión y sentimiento, mientras que 'Negro' es más callejera y todo sobre el ‘perreo’. 'Verde' es mucho más feliz y 'Azul' es muy relajada". Destacó incluso que “cada canción es un mundo diferente”

Esto fue lo que dijo J Balvin de cada canción de “Colores”

Sin embargo, el cantante reveló a Apple Music más a profundidad cómo se bautizaron las canciones y qué representaba cada una.

“Lo que hacíamos era poner la canción, nos sentábamos unas cuantas personas, cerrábamos los ojos y cada quien decía el color que le hacía sentir la canción”, explicó. “El color que más eligieran, ese era el nombre de la canción”, precisó.

Amarillo

“Es una canción de mucha energía, muy discotequera. Habla de que no me complico la vida. A J Balvin lo conocen, pero pocos saben de José y de que yo no me complico, vamos a disfrutar. Por eso es la primera del álbum, porque quiero que la gente, apenas la escuche, se conecte con el color y con la fuerza de la canción”, reveló a Apple Music.

Morado

Con Morado, por otra parte, al cerrar los ojos pensaron "en la realeza, en esa vibra de castillo y del rey”.

Rojo

En cuanto a Rojo, dijo que la letra los condujo “mucho a la pasión, al amor” y que “hace rato que no hacía una canción romántica de reggaetón. La letra dice que cuando uno ama, ama libremente y hay que dejar que la otra persona sea feliz”, indicó.

Blanco

Sobre la primera en estrenarse, la estrella expresó a Apple Music: “Cuando todo estaba sonando muy parecido, decidí irme por otro camino. Es un rap discotequero que habla de mi ciudad, Medellín”.

Azul

De esta pista, el artista señaló al servicio de streaming que era “una canción muy refrescante. Habla de una mujer que vive la vida como quiere, independiente, que hace las cosas a su manera y que no se le puede controlar”.

Rosa

El sencillo “Rosa”, expresó, “tiene una vibra muy sensual” y“es una canción que le dice a la mujer lo mucho que te gusta y que no sabes cómo actuar cuando la tienes de frente”.

Verde

Esta es una colaboración junto a Sky Rompiendo y, según el intérprete, “es un reggaetón superpuro”.

“Empieza como a medio brincar y luego a brincar realmente. Es como decirle a la gente que chequee el swag, el flow de cada quien”.

Negro

Es una de sus preferidas porque “tiene ese sabor con el cual yo me enamoré del reggaetón, que es malianteo. Me recuerda a la época de Héctor El Father”. En lo personal, este es el color favorito de José Álvaro Osorio Balvin.

Gris

En este título, aseguró a Apple que “la letra habla de cuando tratas de hacer lo mejor para tu pareja, pero ella no lo valora porque no te deja de juzgar por los errores que cometiste”.

Arcoíris

Se llama así “porque es la canción con más cambios de ritmo (…). Combinamos todos los colores en ritmos”. El reguetonero reveló a Billboard que este es su tema preferido porque “incluye todos los colores”.